Galli: "Buona Fiorentina contro la Lazio. Rosa troppo abbondante, vanno snellite le riserve perché..."

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha commentato a Lady Radio la gara di ieri: "E’ un risultato importante, la Lazio è una squadra forte che ha patito le scorie del derby. La Fiorentina è andata oltre...

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha commentato a Lady Radio la gara di ieri: "E’ un risultato importante, la Lazio è una squadra forte che ha patito le scorie del derby. La Fiorentina è andata oltre l’asticella che abbiamo visto fino a oggi offrendo un’ottima prestazione. Ha conquistato un punto pesante andandosi a prendere un rigore al 90′. Ora dobbiamo iniziare un percorso diverso però, dalla difesa a 3 con l’inserimento di Hugo a altre cose. Ci sono delle conferme e delle bocciature che lo stesso Pioli dovrà valutare. Purtroppo la Fiorentina ha tanta abbondanza, ma alcuni giocatori sono condizionati a un ruolo. Andrebbe snellita la rosa nelle riserve".