Freitas non si dimette. Il DS rimarrà dunque al suo posto. Ma a giugno...

Le dimissioni di Pioli non avranno un seguito, nel senso che Carlos Freitas non scende dalla barca viola. Il direttore sportivo della Fiorentina salvo sorprese resterà al suo posto fino a giugno, in u...

Le dimissioni di Pioli non avranno un seguito, nel senso che Carlos Freitas non scende dalla barca viola. Il direttore sportivo della Fiorentina salvo sorprese resterà al suo posto fino a giugno, in un momento così difficile, poi sarà libero di fare valutazioni diverse. Intanto, Murelli (vice di Pioli) ha guidato l’allenamento e nelle prossime ore la Fiorentina scioglierà il dilemma allenatore. Confermati i contatti in corso con Vincenzo Montella, che è molto legato alla piazza viola e che – se il colloquio andasse nel migliore dei modi – potrebbe accettare di tornare. La Fiorentina ci sta lavorando, tenendo comunque aperta l’opzione Emiliano Bigica.L’idea sarebbe quella di lasciare al suo posto l’attuale tecnico della Primavera, alla vigilia di impegni importanti

Alfredo Pedulla.com