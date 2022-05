Freitas parla di Cabral: “Anche Batistuta al primo anno alla Fiorentina aveva fatto molta fatica”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, braccio destro di Corvino in viola, Carlos Freitas ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha fatto una buonissima stagione, sono contento per Biraghi, non è mai stato un giocatore totalmente apprezzato, con il suo lavoro è arrivato in nazionale, quest’anno ha avuto una dignità immensa nel portare la fascia di capitano, è stato un degno erede di Davide. Cabral? Bisogna trovare giocatori che si sposano con la richiesta dell’allenatore, anche Batistuta nel primo anno ha fatto fatica, bisogna aspettare qualche anno, vedete Simeone, che quest’anno ha trovato l’ambiente giusto e l’allenatore. Con Astori abbiamo vissuto momenti che rimarranno per sempre tra di noi, più che le parole, sappiamo che ovunque saremo, il gruppo sarà legato per sempre, i successi di qualcuno sono vissuti come successi di tutti, come Pioli che vince il campionato, gli mancava questa riconoscenza mediatica, lo merita più di ogni altro, arriverà in nazionale”

