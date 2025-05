Freitas: “Si risolvano presto i problemi per programmare il futuro. Richardson è come Hancko”

Ha parlato ai microfoni di Radio Bruno L’ex dirigente della Fiorentina Carlos Freitas. Ecco le sue dichiarazioni sull’attuale situazione in casa viola: “Seguo sempre la Fiorentina, nei momenti positivi e non. Mi ha sorpreso la situazione creatasi negli ultimi giorni, dopo il rinnovo di Palladino la situazione sembrava ottimale, la scelta post conferenza mi ha sorpreso. Qualcosa è successo, perché non si prende una decisione così senza motivo. Speriamo si risolva tutto velocemente per preparare la prossima stagione.”

Su Kean e De Gea: “Tutto dipende dalle persone che hai davanti. Se un giocatore ha ambizioni importanti, come dovrebbe essere a Firenze, puoi provare a tenerlo facendo leva su questo fatto: avrebbe modo di affinarsi e consolidarsi. Se invece se ne andasse verso i 30 anni sarebbe incontrastabile. Il fatto che Kean sia giovane gioca a favore della Fiorentina. De Gea ottima mossa della Fiorentina, è un uomo fatto e finito con grande carisma.”

Freitas ha concluso parlando di Richardson: “Fossi in dirigenza crederei in lui al 100% mi sembra ci siano grandi qualità. La fretta non è buona consigliera, vedi il caso Hancko: oggi vale 40 milioni ed è un giocatore pronto, ma ha avuto bisogno di maturare. Richardson potrebbe fare lo stesso percorso.”