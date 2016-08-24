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Freitas: “Arriva un centrocampista, non c’è un problema portiere alla Fiorentina. Venderemo altri giocatori”

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Freitas: “Arriva un centrocampista, non c’è un problema portiere alla Fiorentina. Venderemo altri giocatori”

Redazione

24 Agosto · 13:41

Aggiornamento: 24 Agosto 2016 · 13:41

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Il direttore sportivo Carlos Freitas ha presentato oggi in sala stampa al Franchi i due nuovi acquisti Milic e De Maio. Ecco le sue parole:

“Sebastien De Maio è un giocatore che conosce bene il calcio italiano. Milic è un terzino sinistro croato, ha esperienza importante a livello internazionale. Fa parte della Nazionale del suo Paese anche se è poco conosciuto”

“La festa dei 90 anni? C’è un senso di rispetto nei confronti della festa della Fiorentina. L’obiettivo in campionato però è sempre quello di ottenere i tre punti. Noi tutti, dentro la Fiorentina, vogliamo dare gioia alla gente”.

“Mercatl? Abbiamo venduto tanti giocatori e ne restano ancora quattro o cinque da vendere. Adesso stiamo cercando di acquistare un centrocampista”

“Non c’è alcun problema portiere alla Fiorentina. Ne abbiamo gia quattro, non arriverà nessuno”

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