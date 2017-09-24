Freitas: "Viola penalizzati a Milano e stasera. A che serve la VAR?"

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato il DS della Fiorentina Carlos Freitas. Queste le sue parole:

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato il DS della Fiorentina Carlos Freitas. Queste le sue parole: "I tifosi e la squadra sono stati un solo corpo stasera e meritavamo i tre punti. I due punti che abbiamo perso non tornano indietro e gli errori arbitrali ci sono stati. Dobbiamo capire a cosa serve il VAR. Già contro l'Inter abbiamo avuto due episodi a sfavore. Non ho alcun dubbio sui 3 episodi di stasera: erano tutti a favore della Fiorentina. La domanda rimane quindi: a cosa serve il VAR esattamente? La verità è che non si può stare zitti davanti a tutto il lavoro fatto in settimana e all'impegno di società, squadra e tifosi".