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Casting direttore sportivo, ecco tutti i nomi vagliati dalla Fiorentina per il dopo Corvino

La Fiorentina sta cercando una figura di Direttore Sportivo che possa sostituire Freitas, che se ne andrà e Corvino che sembra destinato a seguirlo. Secondo Il Corriere dello Sport ci sono varie possi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2019 13:27
Casting direttore sportivo, ecco tutti i nomi vagliati dalla Fiorentina per il dopo Corvino -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Corvino
Freitas
Cinquini
Marino
Ripa
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La Fiorentina sta cercando una figura di Direttore Sportivo che possa sostituire Freitas, che se ne andrà e Corvino che sembra destinato a seguirlo. Secondo Il Corriere dello Sport ci sono varie possibilità. Non Faggiano che come detto nei giorni scorsi resterà a Parma, c’è Cinquini che sogna di poter tornare magari per lavorare ancora con Antognoni. L’altra idea è Roberto Ripa: oggi è all’Udinese con Pradè, è un altro ex viola. Ma Ripa ha un rapporto molto forte coi Della Valle. Infine Pierpaolo Marino, ipotesi che però questa appunto si potrebbe concretizzare solo in caso di addio di Pantaleo Corvino

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