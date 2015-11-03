Notizie Ripa Fiorentina

Ripa: "A Pioli non è stato permesso di fare alcune scelte, mentre a Vanoli sì. Con Pradè valutazioni errate"
30 marzo 2026 14:47
Ripa: "Harrison è in difficoltà, al suo posto farei giocare Parisi che merita un ruolo in questa Fiorentina"
16 marzo 2026 16:39
Ripa: “Brutto momento per Fortini, darei spazio a Kouadio. Da Udine dobbiamo uscire con dei punti”
02 marzo 2026 17:37
Ripa: "La Fiorentina finalmente è squadra. Oggi col Pisa un solo risultato, la Viola è nettamente più forte"
23 febbraio 2026 15:23
Ripa: "Certe partite non devi perderle, la società faccia chiarezza sull'infortunio di Kean"
26 gennaio 2026 16:14
Ripa: "Centrocampo in confusione. Fagioli non incide, Vanoli dovrà scegliere tra lui e Nicolussi Caviglia"
24 novembre 2025 15:41
Ripa: “La Fiorentina deve pensare come una provinciale e che non ne verrà fuori con due o tre partite”
17 novembre 2025 15:27
Ripa: "La scelta di Ferrari come DG doveva essere temporanea. La Viola ha bisogno di leadership"
27 ottobre 2025 15:16
Roberto Ripa: "Se la Fiorentina non cede gli esuberi non può permettersi l'ingaggio di Kessiè"
29 luglio 2025 18:56
Ripa: "Contro il Celje Fiorentina con almeno 50% di turnover. Gosens? Infortunio non di poco conto"
08 aprile 2025 17:17
Ripa incredulo: "La Fiorentina stava perdendo e Palladino ha inserito Moreno, è un cambio insensato"
11 marzo 2025 17:22
Ripa: "Mandragora giusto per la Fiorentina. Jovic non si discute, Umtiti per il salto di qualità"
27 giugno 2022 17:53
Ripa: "Bonaventura tra le linee sta facendo la differenza. L'Europa? E' un discorso di gruppo"
19 settembre 2021 14:06
Ripa: "Fiorentina ritrovata, tutto merito di Italiano. Esultanza del gruppo significativa: Vlahovic è il leader"
14 settembre 2021 21:26
Ripa: "Berardi? Un bene che non sia arrivato alla Fiorentina. Alzava troppo l'asticella degli obiettivi"
06 settembre 2021 14:42
Ripa: "Con Montella facemmo una scommessa, se fossero arrivati Aquilani e Pizarro saremmo andati al Pordoi in bici"
03 giugno 2021 23:03
Ripa: "Mendes? Un valore aggiunto ma la società deve fare il mercato. Va affiancata una figura a Pradè"
03 giugno 2021 22:54
Ripa: "Jovetic aveva bisogno di un salto intermedio tra Fiorentina e City, Savic un vincente"
03 giugno 2021 22:38
Ripa: "Ramadani aveva un accordo con la Fiorentina. Jovetic poteva vincere il pallone d'oro"
03 giugno 2021 22:13
Ripa: "Vlahovic sa che è dura confermarsi, la Fiorentina il posto giusto. Rinnovo? Verrà affrontato in ritiro"
03 giugno 2021 21:41
Ripa: "Vlahovic approderà sicuramente in un grande club, ma un anno con Gattuso potrebbe fargli bene"
31 maggio 2021 16:52
Ripa: "A Conceição piacerebbe molto Firenze. Sarri e Spalletti destinati ad altre piazze"
07 aprile 2021 12:28
Ripa: "La squadra non ha abbandonato Prandelli. Cesare si è dimesso per non trasmettere il suo disagio"
23 marzo 2021 21:47
Ripa: "Non serve il bel gioco, servono punti. Quarta? È un mix fra Cannavaro e Roncaglia"
09 marzo 2021 21:44
Ripa: "Commisso ha portato ottimismo, ma strutture e risultati devono andare di pari passo"
19 novembre 2020 22:15
Ripa: "Non può esistere una Fiorentina con infrastrutture ma che lotta per la salvezza. Commisso..."
25 ottobre 2020 09:45
Ripa: "Commisso dovrebbe avere più fiducia nei suoi dirigenti, lasciando più margine di manovra"
23 ottobre 2020 21:36
Grande novità in casa viola, Mancini Jr sarà l'altro collaboratore di Pradè insieme a Ripa
24 giugno 2019 13:04
Commisso nelle prossime ore a Firenze. Possibile ufficializzazione dell'a.d. e del capo scouting. I dettagli...
22 giugno 2019 13:22
Casting direttore sportivo, ecco tutti i nomi vagliati dalla Fiorentina per il dopo Corvino
03 maggio 2019 13:27
Ripa: "Badelj sta riflettendo, DV pronti al rilancio."
20 marzo 2018 13:29
Ripa: "Rossi voleva tornare in Italia, merita un'altra chance. In allenamento vedevamo cose mostruose..."
30 novembre 2017 11:02
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