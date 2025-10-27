27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:14

Ripa: “La scelta di Ferrari come DG doveva essere temporanea. La Viola ha bisogno di leadership”

27 Ottobre · 15:16

Roberto Ripa analizza il momento Viola dopo il pareggio interno col Bologna e sottolinea la necessità di una guida forte in società

L’ex viola Roberto Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina dopo il pareggio col Bologna.

“Quando le cose non girano nel modo migliore, entrano in campo anche situazioni particolari come cortocircuiti comunicativi. Oggi purtroppo non c’è gioco e non ci sono risultati. Questo porta ad una fragilità generale. Quando è mancato Barone si è deciso per una scelta interna, ma per me doveva essere soltanto una soluzione ponte. Oggi servirebbe la voce del presidente, che dia un segnale, indipendentemente che sia di continuità o di cesura. Non abbiamo sentito parlare Commisso e questo sta mancando.”

