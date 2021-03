Ripa: “La squadra non ha abbandonato Prandelli. Cesare si è dimesso per non trasmettere il suo disagio”

Roberta Ripa, ex calciatore e ex team manager della Fiorentina, è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per commentare le dimissioni di Cesare Prandelli da tecnico della Fiorentina. Ecco le sue parole:

PRANDELLI “Sono vicino a Prandelli conoscendo i suoi valori umani. Qualche segnale si era avvertito in questi tempi sulla sua stanchezza e stress. Nella lettera ha parlato di un’ombra, ha avvertito disagio e per fare in modo che non fosse avvertito dalla squadra ha preferito fare un passo indietro. E questo la dice lunga sul valore della persona. È stato abbandonato? No, credo abbia avvertito la responsabilità di non poter dare il cento per cento e questo gli ha creato disagio“.

IACHINI “Ora c’è la sosta per le nazionali e c’è la possibilità per ripartire. Certo, c’è un calendario non semplice. La squadra deve trovare risorse interne per tirarsi fuori da queste situazione“.

LEGGI ANCHE: