Ripa: “La Fiorentina deve pensare come una provinciale e che non ne verrà fuori con due o tre partite”

L’ex dirigente della Fiorentina, Roberto Ripa, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare l’attualità in casa viola: “Vanoli ha avuto modo di valutare la rosa a disposizione, deve capire il materiale umano che ha per trovare il modo migliore, perché questa squadra acquisisca solidità. Questa è una squadra che è stata costruita per il 352, quindi è difficile cambiare certe caratteristiche. A Genova si è visto il carattere di Vanoli”.

Sul nuovo campionato che attende la Fiorentina: “A mio avviso, è bene ricordare che non ne esci fuori con due o tre partite. La Fiorentina deve pensare come una provinciale, che si prende quello che le spetta partita per partita, che mostri compattezza. Dopo le prossime due, hai quattro scontri diretti, poi potrai fare altri ragionamenti, solo dopo esserti portato a casa i punti che servono”.

Sul mercato di gennaio: “Bisogna tracciare delle linee mentre si giocano le prossime partite da qui fino a fine dicembre, ma adesso devi toglierti dall’ultimo posto, poi, dopo sei sette partite, potrai fare un piccolo bilancio in un’altra posizione di classifica.

Oggi un investimento a centrocampo di 20 milioni per cosa lo fai, per l’Europa o per salvarti? Secondo me, però, questa rosa è sufficiente per salvarsi, quindi se devo fare un investimento, oggi, lo faccio per il futuro”.