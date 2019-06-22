Commisso nelle prossime ore a Firenze. Possibile ufficializzazione dell'a.d. e del capo scouting. I dettagli...

Il neo presidente viola Rocco Commisso secondo La Repubblica nelle prossime ore farà ritorno a Firenze per partecipare come Magnifico Messere alla finale del Calcio Storico fiorentino. Questa sarà l'o...

Il neo presidente viola Rocco Commisso secondo La Repubblica nelle prossime ore farà ritorno a Firenze per partecipare come Magnifico Messere alla finale del Calcio Storico fiorentino. Questa sarà l'occasione anche per fare insieme ai vari dirigenti un punto della situazione sul mercato. Esiste la possibilità che venga ufficializzato Joe Barone come nuovo a.d. e Roberto Ripa come capo scouting.