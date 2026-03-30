Ripa: “A Pioli non è stato permesso di fare alcune scelte, mentre a Vanoli sì. Con Pradè valutazioni errate”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex viola Roberto Ripa ha parlato del futuro della Fiorentina.

Ripa ha indicato le priorità per il club: “Una volta raggiunta la salvezza bisognerà fare tre valutazioni precise: capire cosa modificare, cosa confermare e cosa migliorare. Mi rassicura il fatto che ci sarà una figura di grande esperienza internazionale come Paratici a guidare questo processo. Il finale di stagione difficile? Ma cosa ha fatto l’Inter a Firenze?..”

Poi il focus sulla gestione tecnica: “Il rapporto tra allenatore e direttore sportivo è determinante per costruire una squadra competitiva. A mio avviso a Pioli non è stato permesso di fare alcune scelte che invece Vanoli è stato costretto a fare. Forse c’era anche sintonia con Pradè, ma alla fine alcune decisioni si sono rivelate sbagliate”.