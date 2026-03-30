Ripa: “A Pioli non è stato permesso di fare alcune scelte, mentre a Vanoli sì. Con Pradè valutazioni errate”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex viola Roberto Ripa ha parlato del futuro della Fiorentina.
Ripa ha indicato le priorità per il club: “Una volta raggiunta la salvezza bisognerà fare tre valutazioni precise: capire cosa modificare, cosa confermare e cosa migliorare. Mi rassicura il fatto che ci sarà una figura di grande esperienza internazionale come Paratici a guidare questo processo. Il finale di stagione difficile? Ma cosa ha fatto l’Inter a Firenze?..”
Poi il focus sulla gestione tecnica: “Il rapporto tra allenatore e direttore sportivo è determinante per costruire una squadra competitiva. A mio avviso a Pioli non è stato permesso di fare alcune scelte che invece Vanoli è stato costretto a fare. Forse c’era anche sintonia con Pradè, ma alla fine alcune decisioni si sono rivelate sbagliate”.
A Lady Radio è intervenuto Ripa, analizzando tre aspetti da valutare una volta conquistata la salvezza, con un focus sugli errori passati
Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex viola Roberto Ripa ha parlato del futuro della Fiorentina.