Grande novità in casa viola, Mancini Jr sarà l'altro collaboratore di Pradè insieme a Ripa
Secondo La Gazzetta dello Sport, tra le novità in casa viola c'è l'arrivo come collaboratore di Andrea Mancini, figlio del ct della Nazionale. Pradè diventerà operativo dal primo luglio ed avrà due co...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 13:04
Secondo La Gazzetta dello Sport, tra le novità in casa viola c'è l'arrivo come collaboratore di Andrea Mancini, figlio del ct della Nazionale. Pradè diventerà operativo dal primo luglio ed avrà due collaboratori, il primo è Roberto Ripa ed il secondo sarà proprio Mancini Jr. Andrea visto che ha giocato nei New York Cosmos è una vecchia conoscenza di Rocco e Barone