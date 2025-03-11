Ripa incredulo: "La Fiorentina stava perdendo e Palladino ha inserito Moreno, è un cambio insensato"

L'ex team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato della situazione in casa viola ai microfoni di Toscana TV. Queste le sue parole all'emittente locale:"A Firenze o porti grandi risultati o de...

L'ex team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato della situazione in casa viola ai microfoni di Toscana TV. Queste le sue parole all'emittente locale:

"A Firenze o porti grandi risultati o devi giocare molto bene a calcio. Al momento mancano sia le prestazioni che i punti. Dopo tutto questo tempo, un minimo di gioco organizzato dovrebbe vedersi, invece la squadra sembra senza identità. È vero che per un periodo la squadra è stata compatta ed efficace, trovando buone soluzioni, anche se non codificate. Un cambio di allenatore? Potrebbe avere senso scegliere un profilo libero che valuti i giocatori da riscattare e aiuti a programmare il mercato. Tuttavia, tra campionato e Conference League, tutto è ancora aperto. Per quanto riguarda i cambi difensivi a Napoli, Comuzzo era esausto, ma al posto di Moreno avrei rischiato di più in quel momento della gara. Non riesco a capire il senso di quel cambio, la Fiorentina era in svantaggio".