Roberto Ripa: “Se la Fiorentina non cede gli esuberi non può permettersi l’ingaggio di Kessiè”

Roberto Ripa, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato dei movimenti di mercato della società di Commisso su Lady Radio. Ecco le sue dichiarazioni: “Con Pioli è cambiata la musica, è andata via l’aria di incertezza legata alla permanenza dei big. Kessiè ha costi troppo elevati per la Fiorentina, anche perchè alcuni giocatori hanno avuto un rialzo di stipendio e Pioli prende 3 milioni. Se si vorrà fare un’operazione del genere bisognerà prima vendere gli esuberi per risparmiare un po’ sul monte stipendi. Lui, se vuole tornare in Italia, dovrà anche ridursi l’ingaggio. Sohm mi sembra un affare più plausibile.”

Su Mandragora: “Rolando è uno dei leader della squadra e l’anno scorso ha fatto una grande stagione. Non so se le cifre che chiede per il rinnovo possano combaciare con quelle che può offrire la Fiorentina, si tratta comunque di un giocatore importante, non uno qualunque.”