Ripa: “La Fiorentina finalmente è squadra. Oggi col Pisa un solo risultato, la Viola è nettamente più forte”

L’ex Viola Roberto Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: “La Fiorentina ha preso consapevolezza delle difficoltà avute in stagione. Io oggi vedo uno spirito di squadra diverso. L’esempio lampante è Mandragora che lascia il rigore a Kean. La squadra ha una nuova determinazione adesso. Prima c’erano tanti individui, oggi c’è un collettivo. In Polonia la squadra ha fatto una gara simile a quella di Como“.

Sul derby col Pisa: “Oggi penso che possa essere una partita di quel tenore. Rispetto per l’avversario e massima concentrazione. L’obbligo imprescindibile? Non prendere gol. Proprio per questo bisogna curare al massimo i dettagli. La Fiorentina, poi, per me è più forte. E questo può far pendere l’ago della bilancia dalla parte viola”.