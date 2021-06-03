Ripa: "Con Montella facemmo una scommessa, se fossero arrivati Aquilani e Pizarro saremmo andati al Pordoi in bici"

Ripa racconta un simpatico aneddoto, nell'anno di Montella subito nessuno sembrava voler andare alla Fiorentina

Oggi uno degli ospiti all’appuntamento settimanale su Twitch di Passione Fiorentina TV è Roberto Ripa, un dirigente sportivo ed ex calciatore della Viola:

"Nell'anno di Montella nessuno voleva venire alla Fiorentina. Ogni volta che andavamo in bici con Vincenzo dicevamo "Come mai non arriva nessuno?. A Moena poi arrivarono Aquilani, Borja, Pizarro, Cuadrado. Facemmo una scommessa con Vincenzo "Se arrivano Aquilani e Pizarro andiamo al Pordoi in bici". La settimana successiva vennero, l'anno dopo ci siamo andati, proprio per mantenere quella promessa. Un gruppo invece poi che si è subito preso, amalgamato, fuori casa vincevamo sempre. La squadra era veramente forte, poi il rigore per il Milan..."

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