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Sky Sport: Vanoli verso la conferma alla guida della Fiorentina. Programmato l'incontro decisivo con la società

Paolo Vanoli viaggia verso il prolungamento del suo rapporto con la Fiorentina; le ultime prestazioni avrebbero convinto la dirigenza viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2026 21:03
Sky Sport: Vanoli verso la conferma alla guida della Fiorentina. Programmato l'incontro decisivo con la società - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dopo la vittoria in trasferta contro la Juventus, la Fiorentina inizia a pianificare la prossima stagione. Secondo Sky Sport, la priorità del club sarebbe confermare Vanoli. È in programma un incontro con l’ex allenatore del Torino per valutare quanto i progetti coincidano e capire se ci siano le condizioni per proseguire insieme.

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