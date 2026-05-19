Sky Sport: Vanoli verso la conferma alla guida della Fiorentina. Programmato l'incontro decisivo con la società
Paolo Vanoli viaggia verso il prolungamento del suo rapporto con la Fiorentina; le ultime prestazioni avrebbero convinto la dirigenza viola
A cura di Redazione Labaroviola
19 maggio 2026 21:03
Dopo la vittoria in trasferta contro la Juventus, la Fiorentina inizia a pianificare la prossima stagione. Secondo Sky Sport, la priorità del club sarebbe confermare Vanoli. È in programma un incontro con l’ex allenatore del Torino per valutare quanto i progetti coincidano e capire se ci siano le condizioni per proseguire insieme.