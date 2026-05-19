Corriere dello Sport rivela: "Paratici ha già contattato Iraola ma è forte la concorrenza della Premier"

Dopo Iraola, nel mirino della Fiorentina c'è Grosso. Il nuovo nome? Glasner

In caso di addio di Paolo Vanoli, Andoni Iraola è il tecnico che intriga di più. Col suo Bournemouth sogna la Champions a 2 partite dalla fine della Premier. Basco, 44 anni, Fabio Paratici l'ha già contattato. Si dovrà aspettare. Piace a tanti, fra cui il Crystal Palace e qualche big inglese.

E poi Fabio Grosso. Il profilo più accostato pure per il rapporto con Paratici, che ne ha fatto decollare la carriera nella Primavera della Juve. Lo striscione di domenica dei tifosi del Sassuolo è sembrato un saluto. Su di lui ci sarebbe anche il Bologna. Il nome nuovo è quello di Glasner, tecnico del Crystal Palace che lascerà a fine stagione. 51 anni, idee di gioco offensivo, è in finale di Conference contro il Rayo Vallecano. Ha già vinto l‘Europa League con l'Eintracht. Lo scrive La Nazione.