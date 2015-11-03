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Notizie Iraola Fiorentina

Repubblica: "Grosso avanti su De Rossi: sfuma Iraola, la scelta verrà fatta dopo il campionato"

20 maggio 2026 11:42

Panchina Fiorentina? Nazione: “Smentito ogni contatto con Iraola. Grosso? In attesa di una chiamata”

20 maggio 2026 08:45

Corriere dello Sport rivela: "Paratici ha già contattato Iraola ma è forte la concorrenza della Premier"

19 maggio 2026 11:48

Effetto Iraola: il Bournemouth punta l'Europa e Andoni sfida Guardiola per il trono di Premier

14 maggio 2026 18:08

Nazione: “Contatti tra Paratici e Iraola, che ha lasciato una porta aperta alla Fiorentina. C’è il Palace”

13 maggio 2026 08:45

Corriere Fiorentino: “Iraola uno dei nomi in agenda della Fiorentina, ma c’è il Chelsea e il Palace”

11 maggio 2026 08:35

Moretto riporta: "Iraola verso il Crystal Palace, la Fiorentina si allontana per il basco"

08 maggio 2026 19:36

Teotino: "Se la Fiorentina prende Grosso non avrà molti cambiamenti da uno come Vanoli"

08 maggio 2026 13:58

Corriere Fiorentino: “Iraola nome più apprezzato ma difficile, quasi impossibile convincerlo a lasciare Premier”

07 maggio 2026 09:51

Corriere Fiorentino rivela: “Maresca era il preferito di Paratici, poi Farioli. Oggi sogna Iraola e riflette su Sarri”

29 aprile 2026 09:13

Cassano torna su Iraola: "Glielo dissi di prenderlo a Pradé, ma ha preso uno che dopo un mese è stato cacciato"

24 aprile 2026 14:47

Grosso nel mirino della Fiorentina. Corriere Fiorentino: “Paratici segue anche Iraola e Tedesco”

24 aprile 2026 10:27

Iraola lascia il Bournemouth. Nazione sottolinea: “Paratici già lo conosce”

23 aprile 2026 09:07

Corriere Fiorentino: "Iraola in pole nei pensieri della Fiorentina. Sondaggi per Maresca e Farioli"

22 aprile 2026 10:50

Tutti pazzi per Iraola: Fiorentina–Crystal Palace, sfida non solo in campo, ma anche per lo stesso allenatore

15 aprile 2026 19:06

Cassano: "Chiamai Pradè per consigliargli Iraola." Il tecnico risponde: "Sono sorpreso dalle sue parole"

09 dicembre 2025 11:36

Cassano duro su Pioli: "La Fiorentina ha sbagliato a riprenderlo, ogni partita fa sempre peggio"

22 settembre 2025 21:58

Cassano: "Ho consigliato Iraola a Pradé, ma mi ha detto che era complicato farlo venire a Firenze"

14 luglio 2025 14:20

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