Notizie Iraola Fiorentina

Repubblica: "Grosso avanti su De Rossi: sfuma Iraola, la scelta verrà fatta dopo il campionato"
20 maggio 2026 11:42
Panchina Fiorentina? Nazione: “Smentito ogni contatto con Iraola. Grosso? In attesa di una chiamata”
20 maggio 2026 08:45
Corriere dello Sport rivela: "Paratici ha già contattato Iraola ma è forte la concorrenza della Premier"
19 maggio 2026 11:48
Effetto Iraola: il Bournemouth punta l'Europa e Andoni sfida Guardiola per il trono di Premier
14 maggio 2026 18:08
Nazione: “Contatti tra Paratici e Iraola, che ha lasciato una porta aperta alla Fiorentina. C’è il Palace”
13 maggio 2026 08:45
Corriere Fiorentino: “Iraola uno dei nomi in agenda della Fiorentina, ma c’è il Chelsea e il Palace”
11 maggio 2026 08:35
Moretto riporta: "Iraola verso il Crystal Palace, la Fiorentina si allontana per il basco"
08 maggio 2026 19:36
Teotino: "Se la Fiorentina prende Grosso non avrà molti cambiamenti da uno come Vanoli"
08 maggio 2026 13:58
Corriere Fiorentino: “Iraola nome più apprezzato ma difficile, quasi impossibile convincerlo a lasciare Premier”
07 maggio 2026 09:51
Corriere Fiorentino rivela: “Maresca era il preferito di Paratici, poi Farioli. Oggi sogna Iraola e riflette su Sarri”
29 aprile 2026 09:13
Cassano torna su Iraola: "Glielo dissi di prenderlo a Pradé, ma ha preso uno che dopo un mese è stato cacciato"
24 aprile 2026 14:47
Grosso nel mirino della Fiorentina. Corriere Fiorentino: “Paratici segue anche Iraola e Tedesco”
24 aprile 2026 10:27
Iraola lascia il Bournemouth. Nazione sottolinea: “Paratici già lo conosce”
23 aprile 2026 09:07
Corriere Fiorentino: "Iraola in pole nei pensieri della Fiorentina. Sondaggi per Maresca e Farioli"
22 aprile 2026 10:50
Tutti pazzi per Iraola: Fiorentina–Crystal Palace, sfida non solo in campo, ma anche per lo stesso allenatore
15 aprile 2026 19:06
Cassano: "Chiamai Pradè per consigliargli Iraola." Il tecnico risponde: "Sono sorpreso dalle sue parole"
09 dicembre 2025 11:36
Cassano duro su Pioli: "La Fiorentina ha sbagliato a riprenderlo, ogni partita fa sempre peggio"
22 settembre 2025 21:58
Archivio