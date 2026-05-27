SKY titola: "Iraola non apre all'Italia, su di lui ci sono il Liverpool e il Crystal Palace"
Il tecnico basco non arriverà in Italia e resterà in Inghilterra molto probabilmente
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 14:39
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico basco Andoni Iraola non aprirebbe all'Italia, infatti il Milan starebbe virando su altri profili proprio perché il basco vorrebbe restare in Premier con il Crystal Palace sulle sue tracce e lo stesso Liverpool nel caso non restasse Slot. Iraola si allontana definitivamente anche per la Fiorentina perché non sarebbe contento di venire in Italia.