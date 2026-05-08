Moretto riporta: "Iraola verso il Crystal Palace, la Fiorentina si allontana per il basco"

L'ex tecnico del Bournemouth è vicino al Crystal Palace che ha eliminato i viola

Il futuro tecnico della Fiorentina resta un cantiere aperto e la ricerca dell'erede per la prossima stagione si preannuncia ancora lunga. Se da un lato la posizione di Paolo Vanoli rimane in bilico, dall'altro svaniscono le speranze di vedere Andoni Iraola al Franchi. Nonostante il nome del tecnico basco sia circolato con insistenza nelle ultime ore, la pista viola è destinata a rimanere una suggestione: il Bournemouth ha infatti già ufficializzato l'arrivo di Marco Rose al suo posto, ma il destino di Iraola sembra essere lontano dall'Italia.

Sul tecnico spagnolo è piombato con decisione il Crystal Palace, proprio il club che ha recentemente eliminato i viola dalla Conference League. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Matteo Moretto , le "Eagles" avrebbero presentato un progetto sportivo e un'offerta economica estremamente convincenti, tanto che Iraola sarebbe già pronto a dire di sì. Per la Fiorentina, dunque, quello dell'ex Bournemouth resta un profilo chiacchierato ma privo di concretezza, costringendo la dirigenza a guardare altrove per sciogliere il nodo panchina.