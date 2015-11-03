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Notizie Bournemouth Fiorentina

Moretto riporta: "Iraola verso il Crystal Palace, la Fiorentina si allontana per il basco"

08 maggio 2026 19:36

Cassano: "Ho consigliato Iraola a Pradé, ma mi ha detto che era complicato farlo venire a Firenze"

14 luglio 2025 14:20

Il Corriere dello Sport annuncia: "Traoré piace, ma il Bournemouth vuole 16 milioni per lui"

01 luglio 2025 13:46

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Traoré, rischio asta. Il Bournemouth vuole 16 milioni più bonus”

30 giugno 2025 08:26

Corriere dello Sport: “Traorè alla Fiorentina, Pioli dice sì. Il Bournemouth chiede 10-15 milioni”

28 giugno 2025 09:10

Pastorello rivela: "Era fatta per Baldanzi alla Fiorentina. Poi è saltato Castrovilli al Bournemouth"

15 novembre 2023 23:12

Corriere dello Sport, Senesi, pista complicata con il Bournemouth. Murillo e Nikolaou le alternative

21 agosto 2023 09:20

Corriere dello Sport, la Fiorentina ha scelto Senesi ma il caso Castrovilli ha incrinato i rapporti con il Bournemouth

17 agosto 2023 08:58

Gazzetta: "Castrovilli, la Fiorentina vuole sapere se è sano. Grande botta al morale del ragazzo"

11 agosto 2023 07:59

Dall'Inghilterra fanno sapere: "Castrovilli non vale 12 milioni con un ginocchio in queste condizioni"

05 agosto 2023 22:36

Retroscena Castrovilli, le condizioni del suo ginocchio hanno fatto cambiare idea al Bournemouth

05 agosto 2023 13:05

Castrovilli-Bournemouth trattativa saltata, non ha superato le visite. Torna in Italia

05 agosto 2023 12:25

Corriere dello Sport, Fiorentina su Senesi del Bournemouth per rinforzare la difesa, dialoghi aperti

05 agosto 2023 09:10

Per Castrovilli al Bournemouth contratto da 3 milioni netti a stagione per 6 anni. Ha già lasciato Firenze

04 agosto 2023 10:05

Nazione: "Castrovilli ha salutato ieri sera la squadra. Niente prestito, nessun contatto con Napoli e Lazio"

04 agosto 2023 08:53

Repubblica: "Castrovilli via dalla Fiorentina per 15mln+3 di bonus. Al Bournemouth quinquennale da 3,5 milioni"

04 agosto 2023 08:29

Corriere dello Sport: "Castrovilli-Fiorentina addio di comune accordo. Al Bournemouth ingaggio da 3 milioni"

04 agosto 2023 08:21

Di Marzio annuncia: "Castrovilli va al Bournemouth: alla Fiorentina 12 milioni più bonus"

03 agosto 2023 19:12

Corriere Fiorentino, torna di moda Senesi del Bournemouth, l'agente è lo stesso di Dominguez

26 luglio 2023 09:03

Dall'Inghilterra, Boga corteggiato da club di Premier: Leicester e Bournemouth insidiano Fiorentina

28 dicembre 2022 18:07

Sfuma definitivamente Senesi per la Fiorentina: il difensore è un nuovo calciatore del Bournemouth

08 agosto 2022 19:23

TMW, futuro in Premier League per Venuti? Sondaggio Bournemouth per il terzino della Fiorentina

16 giugno 2022 18:05

Di Marzio, Joshua King è stato proposto alla Fiorentina. Sul norvegese c'è anche il Torino

01 ottobre 2020 08:49

TMW, Danjuma del Bournemouth è il nuovo obiettivo della Fiorentina. Su di lui anche il Torino

20 luglio 2020 19:49

Premier League, due nuovi positivi al Coronavirus: uno è del Bournemouth, in isolamento per 7 giorni

24 maggio 2020 18:02

Oggi compie 40 anni Arthur Boruc. Due stagioni in viola in chiaroscuro per l'erede di Frey

20 febbraio 2020 13:39

Daily Mail, anche la Fiorentina sta seguendo da vicino l'attaccante Ibe del Bournemouth

16 agosto 2019 14:26

Dragowski, le offerte dalla Premier complicano le cose, ma la Fiorentina resta positiva

08 luglio 2019 12:33

Dragowski è il portiere titolare della viola ma il Bournemouth ci proverà comunque. Molto dipenderà...

05 luglio 2019 09:11

La Fiorentina blocca la cessione di Dragowski, il Bournemouth offre 11 milioni più 4 di bonus

02 giugno 2019 16:00

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