Notizie Bournemouth Fiorentina

Moretto riporta: "Iraola verso il Crystal Palace, la Fiorentina si allontana per il basco"
08 maggio 2026 19:36
Cassano: "Ho consigliato Iraola a Pradé, ma mi ha detto che era complicato farlo venire a Firenze"
14 luglio 2025 14:20
Il Corriere dello Sport annuncia: "Traoré piace, ma il Bournemouth vuole 16 milioni per lui"
01 luglio 2025 13:46
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Traoré, rischio asta. Il Bournemouth vuole 16 milioni più bonus”
30 giugno 2025 08:26
Corriere dello Sport: “Traorè alla Fiorentina, Pioli dice sì. Il Bournemouth chiede 10-15 milioni”
28 giugno 2025 09:10
Pastorello rivela: "Era fatta per Baldanzi alla Fiorentina. Poi è saltato Castrovilli al Bournemouth"
15 novembre 2023 23:12
Corriere dello Sport, Senesi, pista complicata con il Bournemouth. Murillo e Nikolaou le alternative
21 agosto 2023 09:20
Corriere dello Sport, la Fiorentina ha scelto Senesi ma il caso Castrovilli ha incrinato i rapporti con il Bournemouth
17 agosto 2023 08:58
Gazzetta: "Castrovilli, la Fiorentina vuole sapere se è sano. Grande botta al morale del ragazzo"
11 agosto 2023 07:59
Dall'Inghilterra fanno sapere: "Castrovilli non vale 12 milioni con un ginocchio in queste condizioni"
05 agosto 2023 22:36
Retroscena Castrovilli, le condizioni del suo ginocchio hanno fatto cambiare idea al Bournemouth
05 agosto 2023 13:05
Castrovilli-Bournemouth trattativa saltata, non ha superato le visite. Torna in Italia
05 agosto 2023 12:25
Corriere dello Sport, Fiorentina su Senesi del Bournemouth per rinforzare la difesa, dialoghi aperti
05 agosto 2023 09:10
Per Castrovilli al Bournemouth contratto da 3 milioni netti a stagione per 6 anni. Ha già lasciato Firenze
04 agosto 2023 10:05
Nazione: "Castrovilli ha salutato ieri sera la squadra. Niente prestito, nessun contatto con Napoli e Lazio"
04 agosto 2023 08:53
Repubblica: "Castrovilli via dalla Fiorentina per 15mln+3 di bonus. Al Bournemouth quinquennale da 3,5 milioni"
04 agosto 2023 08:29
Corriere dello Sport: "Castrovilli-Fiorentina addio di comune accordo. Al Bournemouth ingaggio da 3 milioni"
04 agosto 2023 08:21
Di Marzio annuncia: "Castrovilli va al Bournemouth: alla Fiorentina 12 milioni più bonus"
03 agosto 2023 19:12
Corriere Fiorentino, torna di moda Senesi del Bournemouth, l'agente è lo stesso di Dominguez
26 luglio 2023 09:03
Dall'Inghilterra, Boga corteggiato da club di Premier: Leicester e Bournemouth insidiano Fiorentina
28 dicembre 2022 18:07
Sfuma definitivamente Senesi per la Fiorentina: il difensore è un nuovo calciatore del Bournemouth
08 agosto 2022 19:23
TMW, futuro in Premier League per Venuti? Sondaggio Bournemouth per il terzino della Fiorentina
16 giugno 2022 18:05
Di Marzio, Joshua King è stato proposto alla Fiorentina. Sul norvegese c'è anche il Torino
01 ottobre 2020 08:49
TMW, Danjuma del Bournemouth è il nuovo obiettivo della Fiorentina. Su di lui anche il Torino
20 luglio 2020 19:49
Premier League, due nuovi positivi al Coronavirus: uno è del Bournemouth, in isolamento per 7 giorni
24 maggio 2020 18:02
Oggi compie 40 anni Arthur Boruc. Due stagioni in viola in chiaroscuro per l'erede di Frey
20 febbraio 2020 13:39
Daily Mail, anche la Fiorentina sta seguendo da vicino l'attaccante Ibe del Bournemouth
16 agosto 2019 14:26
Dragowski, le offerte dalla Premier complicano le cose, ma la Fiorentina resta positiva
08 luglio 2019 12:33
Dragowski è il portiere titolare della viola ma il Bournemouth ci proverà comunque. Molto dipenderà...
05 luglio 2019 09:11
La Fiorentina blocca la cessione di Dragowski, il Bournemouth offre 11 milioni più 4 di bonus
02 giugno 2019 16:00
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