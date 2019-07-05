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Dragowski è il portiere titolare della viola ma il Bournemouth ci proverà comunque. Molto dipenderà...

La Fiorentina ha deciso di puntare su Bartlomiej Dragowski, reduce da un’eccellente seconda parte di stagione a Empoli. E proprio per questo motivo ha dato il via libera al Nantes per il prestito bien...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 09:11
Dragowski è il portiere titolare della viola ma il Bournemouth ci proverà comunque. Molto dipenderà... - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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La Fiorentina ha deciso di puntare su Bartlomiej Dragowski, reduce da un’eccellente seconda parte di stagione a Empoli. E proprio per questo motivo ha dato il via libera al Nantes per il prestito biennale di Lafont. Ma il Bournemouth ha intenzione di andare in pressing, dopo la proposta di qualche settimana fa oltre la doppia cifra con i bonus. Nei prossimi giorni ci saranno evoluzioni, la Fiorentina intende resistere, ma è normale che sarà fondamentale la totale volontà dello stesso Dragowski. I Viola hanno scelto di responsabilizzarlo, ma anche in conferenza Pradè ha dichiarato che sarà importante la volontà del diretto interessato.

 

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