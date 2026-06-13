La Gazzetta dello Sport tuona: "Fortini non parla più con la Fiorentina, è in vendita al miglior offerente"

L'esterno del 2006 può lasciare Firenze già quest'anno per evitare una cessione a zero

Il legame tra Niccolò Fortini e la Fiorentina pare ormai giunto ai titoli di coda, come naturale conseguenza di un'annata tormentata in cui il giovane ha trovato pochissimo spazio, complici diversi contrattempi fisici e un ambientamento tutt'altro che semplice. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la mente del promettente jolly classe 2006 è ormai proiettata altrove, tanto che tra l'entourage del ragazzo e i vertici societari non è in corso alcuna trattativa – e non si intravede nemmeno lo spiraglio per l'apertura di un tavolo – in ottica rinnovo. Per i piani alti di Viale Manfredo Fanti si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo: il legame contrattuale scadrà infatti tra soli dodici mesi, scenario che espone il club al forte rischio di veder partire il diciottenne gratis a fine stagione. Se da un lato il calciatore culla l'ambizione di trasferirsi in Premier League, con il Bournemouth che ha effettuato i primi timidi approcci senza però affondare il colpo, dall'altro la Fiorentina si sta muovendo con insistenza per trovargli subito una sistemazione. L'imperativo della dirigenza viola è infatti quello di accelerare la cessione immediata, scongiurando il pericolo del parametro zero e provando a incassare una seppur contenuta plusvalenza dal suo cartellino.