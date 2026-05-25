Iraola, la Fiorentina resta alla finestra: il Milan affonda il colpo per il dopo Allegri

Come riportato da Di Marzio Il tecnico basco è finito in cima alla lista rossonera: primi contatti già avviati, Fiorentina ipotesi affascinante ma lontana

Per il futuro della panchina del Milan uno dei primi nomi sondati è Andoni Iraola, come raccontato da Sky Sports UK. I primi sondaggi risalirebbero alle scorse settimane, sinonimo di come la proprietà rossonera si stesse tutelando in caso di addio di Allegri. Il Milan ha avuto i primi contatti, e si è in attesa di capire se questa trattativa si svilupperà o se ci saranno altri nomi nella lista del club rossonero per il dopo Massimiliano Allegri.

L'allenatore basco, infatti, è libero dopo l'ultima stagione fantastica in Premier League con il Bournemouth. Con le Cherries è arrivato un sesto posto, nonostante in estate abbia dovuto rinunciare a Huijsen, Kerkez, Zabarnyi e durante l'inverno a Semenyo.

LE ULTIME ORE IN CASA MILAN - Rivoluzione è stata. La proprietà rossonera ha deciso di ripartire da zero dopo la mancata qualificazione alla UEFA Champions League 2026/27. Gerry Cardinale, che nella giornata di lunedì 25 maggio si trovava in un hotel in centro a Milano, ha scelto la via della rivoluzione. Via l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, il capo scouting Geoffrey Moncada e l'allenatore Massimiliano Allegri.

Lo riporta gianlucadimarzio.com