Corriere dello Sport, Fiorentina su Senesi del Bournemouth per rinforzare la difesa, dialoghi aperti

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha analizzato la situazione della difesa della Fiorentina, spunta nuovamente Marcos Senesi, accostato ai gigliati già in passato. La dirigenza viola sarebbe a caccia di un centrale e l’affare concluso Bournemouth-Castrovilli ha permesso ai dirigenti gigliati di riprovarci per Senesi, classe 1996. Tra gli altri nomi c’è quello di Anthony Rouault del Tolosa.

