Da Roma scrivono: "La Fiorentina punta Mandas per la porta se De Gea partisse e lasciasse Firenze"

Il portiere greco dei laziali può sbarcare in viola se parte lo spagnolo della Fiorentina

Secondo quanto scrive il Messaggero, il portiere della Lazio Mandas potrebbe approdare alla Fiorentina se De Gea venisse ceduto, infatti i viola avrebbero fatto un sondaggio con l'entourage del greco che potrebbe partire come Provedel verso l'Inter. Il portiere greco piace al Bournemouth e costa circa 17 milioni, ma gli inglesi vorrebbero riprenderlo ancora in prestito dove ha già giocato. Lotito non sarebbe disposto ad accettare di nuovo il prestito per questo la Fiorentina rimane in attesa.