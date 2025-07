Il Corriere dello Sport annuncia: “Traoré piace, ma il Bournemouth vuole 16 milioni per lui”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’idea Hamed Traoré sta perdendo quota per la Fiorentina nonostante piaccia molto a Stefano Pioli, però il Bournemouth, club titolare del cartellino dell’ex Sassuolo, non scende dalle sue pretese avendo rifiutato da poco un’offerta dalla Francia di 12 milioni per il centrocampista offensivo. Il club inglese vuole 16 milioni e non intende accettare proposte più basse di questo limite e la concorrenza per lui sarebbe folta con vari club francesi presenti come Lione e Marsiglia ed in Inghilterra con il Sunderland in lizza. In Italia oltre alla Fiorentina, si registrano gli interessamenti di Parma e Sassuolo.