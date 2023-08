Nazione: “Castrovilli ha salutato ieri sera la squadra. Niente prestito, nessun contatto con Napoli e Lazio”

Gaetano Castrovilli è un giocatore del Bournemouth. L’accordo è stato raggiunto ieri, nel primo pomeriggio. Il trasferimento in Inghilterra del centrocampista è arrivato su questa base: 12 milioni (subito) alla Fiorentina, più il bonus di un altro milione. Per Castro un contratto per le prossime quattro stagioni (tre più una).Il giocatore volerà in Inghilterra proprio oggi per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club e mettere le firme sul contratto. Ironia della sorte, lo farà proprio mentre anche la Fiorentina, ormai la sua ex squadra, si trasferirà in Inghilterra per il torneo del Newcastle.Il trasferimento del giocatore è maturato all’indomani del mancato accordo per il suo prolungamento con la Fiorentina. Parti sempre e assolutamente distanti, sia per questioni economiche, sia, evidentemente, per ragioni tecnico-tattiche con Italiano non del tutto convinto di come e dove poter utilizzare al meglio le qualità di Castro.Da qui la decisione che ha visto le parti in causa puntare forte sulla possibilità di utilizzare la sessione di mercato per risolvere il futuro del giocatore nella direzione migliore per tutti.

La Fiorentina monetizza così il cartellino del suo giocatore al massimo di quanto si sarebbe potuto ottenere in tempi così brevi e Castro, metterà la firma su un contratto che lo porta a incassare i soldi che aveva chiesto alla Fiorentina, puntando poi su un’esperienza – nella quale contava molto – di giocare la Premier inglese.Castrovilli ha salutato ieri sera i compagni, ricordando loro quanto la sua avventura con la maglia della Fiorentina lo abbia segnato di ricordi indelebili, ma resta il fatto e fa un gran rumore l’annuncio dell’addio a quello che appena un anno fa era indicato come il giocatore simbolo, il futuro e il capitano in pectore della squadra viola, da oggi sia soltanto un ex.La trattativa con il Bournemouth è stata portata avanti dai dirigenti viola senza troppe difficoltà, mentre non risultano contatti con Napoli e Lazio che secondo voci di mercato sarebbero stati club interessati al giocatore.Probabile che una manifestazione d’interesse nella direzione di Castrovilli sarebbe potuta arrivare alla fine del mercato, con la prospettiva di lavorare al massimo a un prestito con diritto di riscatto e un arrivederci al giugno 2024.La cessione a titolo definitivo sottoscritta ieri porta invece soldi subito nelle casse viola. Lo scrive La Nazione.

