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La Fiorentina blocca la cessione di Dragowski, il Bournemouth offre 11 milioni più 4 di bonus

Bartlomiej Dragowski sta per lasciare la Fiorentina dopo l’eccellente seconda parte di stagione a Empoli. Ieri vi avevamo parlato dell’irruzione del Southampton che aveva messo sul piatto una proposta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2019 16:00
La Fiorentina blocca la cessione di Dragowski, il Bournemouth offre 11 milioni più 4 di bonus - EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Bartlomiej Dragowski sta per lasciare la Fiorentina dopo l’eccellente seconda parte di stagione a Empoli. Ieri vi avevamo parlato dell’irruzione del Southampton che aveva messo sul piatto una proposta da 10 milioni di euro più bonus con la volontà di chiudere l’operazione. Ma nelle ultimissime ore un altro club di Premier League si è fatto avanti con forza per il portiere classe ’97: si tratta del Bournemouth, che ha offerto 11 milioni più 4 di bonus per Dragowski, l’intenzione è quella di affidare la difesa dei pali a un altro specialista polacco per il dopo Boruc (in scadenza di contratto). La Fiorentina per ora non ha preso una decisione, vuole aspettare l’evolversi delle vicende societarie, a maggior ragione dopo il comunicato di ieri. Intanto la proposta del Bournemouth per Dragowski ha superato quella del Southampton…

Alfredopedullà.com

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