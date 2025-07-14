Cassano: "Ho consigliato Iraola a Pradé, ma mi ha detto che era complicato farlo venire a Firenze"

L'ex calciatore di Roma, Inter e Real Madrid ha detto di aver contattato Pradé per suggerirgli il prossimo tecnico viola

Nel video pubblicato sul canale Youtube di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato del nuovo tecnico viola Stefano Pioli tornato in Italia dopo l'esperienza saudita: "Stimo Stefano Pioli e lo conosco molto bene quando ci vediamo lo saluto, ma devo dire che anche lui è andato lì per i soldi poi si è accorto che lì non è calcio e ha avuto la possibilità di tornare. Devo dire la verità prima che si parlasse di Pioli, ho scritto un messaggio a Pradé il giorno dopo le dimissioni di Palladino dicendogli di prendere Andoni Iraola del Bournemouth. Pradé mi ha detto che lo aveva contattato ma che era una pista complicata, magari poi lo ha detto solo per farmi contento, ma comunque mi sento di rivelarlo."

Prosegue: "Conosco benissimo Daniele ed ho un rapporto stupendo con lui per questo gli ho dato questo consiglio perché credo che Iraola sia un fenomeno per come fa calcio. In Italia allenano sempre gli stessi, dobbiamo cercare anche altri profili per far crescere il nostro calcio altrimenti restiamo indietro. Pradé ha preso poi Pioli che chiaramente è uno che merita, ma bisogna vedere con che visione arriva perché Firenze pretende. Hanno rotto le scatole a Italiano per 3 anni, Palladino ha avuto dei problemi e se n'è andato, non è semplice per questo gli faccio l'in bocca al lupo."