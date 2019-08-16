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Daily Mail, anche la Fiorentina sta seguendo da vicino l'attaccante Ibe del Bournemouth

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'esterno offensivo Jordon Ibe classe 1995 del Bournemouth che milita in Premier c'è anche la Fiorentina oltre all’Espanyol, Napoli e Celtic. Il club inglese l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2019 14:26
Daily Mail, anche la Fiorentina sta seguendo da vicino l'attaccante Ibe del Bournemouth -
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Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'esterno offensivo Jordon Ibe classe 1995 del Bournemouth che milita in Premier c'è anche la Fiorentina oltre all’Espanyol, Napoli e Celtic. Il club inglese lo lascerebbe partire anche in prestito.

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