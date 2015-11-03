Notizie Premier Fiorentina

Corriere dello Sport: “Milan ed osservatori dalla Premier per Comuzzo, la Fiorentina chiede 35 milioni”
10 agosto 2025 09:27
Corriere Fiorentino svela: "Comuzzo seguito da tutte le big italiane e da un paio di club di Premier"
09 aprile 2025 09:38
Corriere dello Sport: "La Fiorentina punta sulla prospettiva Mondiale 2026 per trattenere Kean"
04 aprile 2025 09:51
Tuttosport: “La Premier ha messo nel mirino Kean, ma occhio al Barcellona, idea per il post-Lewandowski”
01 aprile 2025 08:56
Corriere dello Sport: "Fiorentina in allerta, la clausola da 52 milioni sul contratto di Kean non spaventa la Premier"
09 marzo 2025 09:31
Corriere dello Sport: “Kayode, sirene dalla Premier ma la Fiorentina rifiuta il prestito con diritto di riscatto”
10 gennaio 2025 09:07
Gazzetta: “Bologna su Italiano ma il mister della Fiorentina piace molto anche in Premier League”
20 maggio 2024 08:30
Nazione: "Igor-Fiorentina all'addio, c'è il Fulham: base d'asta a partire da 8 milioni"
13 giugno 2023 09:23
Ex mister Amrabat: “Gli dissi come fare per diventare un top. Sarebbe perfetto per la Premier”
03 dicembre 2022 09:40
Tuttosport, Belotti alla Fiorentina? No, sirene dalla Premier ma il Torino spera ancora nel rinnovo
30 ottobre 2021 12:25
Tuttosport, Vlahovic, caso esploso. Juve in pole position per gennaio, occhio alla Premier
20 ottobre 2021 10:15
Tuttosport, voci dal mercato: "Futuro Vlahovic? Diviso tra Juventus e Premier League"
10 ottobre 2021 10:20
Nazione, Milenkovic verso la Premier: Gattuso vuole fare un ultimo tentativo per tenerlo
30 maggio 2021 10:05
CorSport, Milik l'ideale per la Fiorentina, il Napoli vuole 18 milioni. Occhio alla Premier e alla Roma
28 dicembre 2020 09:50
Gazzetta, Cutrone-Fiorentina ai saluti. C'è il Bologna ma occhio alla Premier League
27 dicembre 2020 10:09
5 cambi? L'Ifab ci pensa. Serve richiesta di più campionati, solo la Premier non basta
15 aprile 2020 13:00
Serie A-AIC: c'è distanza sul taglio degli stipendi. La base è il -30%, ogni club tratta con i suoi calciatori
05 aprile 2020 13:47
La Premier verrà sospesa? Dopo la positività al Coronavirus di Arteta, domani riunione coi club
13 marzo 2020 01:08
Commisso sfida il potere: il fronte degli alleati è saldo, l'obiettivo è imitare il modello della Premier
10 febbraio 2020 11:00
Daily Mail, anche la Fiorentina sta seguendo da vicino l'attaccante Ibe del Bournemouth
16 agosto 2019 14:26
Mohamed Salah capocannoniere in Premier: l'ex viola fa scattare i bonus per la Roma
30 novembre 2017 16:43
Premier, striscione shock contro l'ex viola Marcos Alonso: "Sei un assassino"
04 ottobre 2017 14:51
Ex viola: Hegazy e Salah subito in gol all'esordio in Premier League con West Brom e Liverpool
12 agosto 2017 18:30
Graiciar: "Vado in prestito allo Slovan. Italia trampolino di lancio, voglio Premier o Bundes...
27 luglio 2017 15:32
Premier League nel caos fra perquisizioni e arresti eccellenti. Il motivo...
26 aprile 2017 18:38
Ag. Ranieri: "Per lui offerte dall'Italia e dalla Cina, ma la Premier..."
28 febbraio 2017 15:49
Zarate: "Io più maturo? No, qua il mister ha fiducia in me"
06 febbraio 2017 18:12
Ag. Gabbiadini: "Lascia Napoli. Niente Italia, va in Premier o in Bundes"
09 gennaio 2017 14:39
Archivio