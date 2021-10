Tuttosport, Belotti alla Fiorentina? No, sirene dalla Premier ma il Torino spera ancora nel rinnovo

Belotti, il ragazzo è tutt’altro che un blocco di ghiaccio, men che meno un menefreghista. I tifosi granata sono consapevoli che la mancata disponibilità del Gallo a rinnovare il contratto in scadenza non significa che siano scadute anche le sue motivazioni e il suo senso d’appartenenza. Deve ritrovare se stesso sul campo. L’allettante prospettiva del parametro zero è tornata ad alimentare i rumors mercatini d’Inghilterra laddove già club più o meno top – dal Manchester United al West Ham – si erano mossi (vanamente) per il Gallo quando segnava a raggira e non bastavano militante a pacchi per soddisfare l’acquolina sempre latente di Cairo. Adesso quelle decine di milioni difficilmente le tirerebbero fuori. Lo scrive Tuttosport.

