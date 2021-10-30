Ceccarini: "Berardi, la pista Fiorentina resta aperta per gennaio: serve offerta top al Sassuolo"
Ceccarini su Twitter parla della possibilità ancora aperta di vedere Berardi alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2021 12:18
Niccolò Ceccarini ha parlato su Twitter di Berardi, il giocatore poteva essere della Fiorentina: "Per Berardi in estate la Fiorentina era la soluzione perfetta, la porta resta sempre aperta…anche per gennaio…ma ora dipende tutto dalla società viola. Per convincere il Sassuolo serve una grande offerta".
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