Corriere dello Sport: “La Fiorentina punta sulla prospettiva Mondiale 2026 per trattenere Kean”

Intorno a Moise Kean, però, si fanno insistenti le voci di mercato: la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida a luglio, attira l’attenzione di diversi club di Premier League. La Fiorentina farà il possibile per trattenerlo, anche contando sulla prospettiva del Mondiale 2026, un evento che Kean sogna fin da bambino.

Crescere a Firenze potrebbe essere la scelta ideale per lui, sia per la fiducia che la squadra gli ha dato, sia per prepararsi al meglio all’appuntamento iridato, un’occasione che potrebbe influenzare la sua decisione di restare ancora un anno in viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.