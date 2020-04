Di ripresa, ma stavolta di regole del gioco, a breve potrebbe parlare l’Ifa. Per il momento non è stata fisata una riunione nella quale si analizzerà la possibilità di fare 5 sostituzioni (e non 3) nei 90′, ma non va escluso che, se la richiesta sarà portata avanti oltre che dalla Premier, da altri campionati, a breve non ci siano novità. Sarebbe una variazione temporanea del regolamento, per fronteggiare l’emergenza. Lo riporta Il Corriere dello Sport.