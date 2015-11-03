Notizie Cambi Fiorentina

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I 5 cambi potrebbero restare per sempre: l'Ifab vuole regalare più spettacolo ai tifosi

28 novembre 2020 11:39

Rivoluzione in serie A, alla ripresa ci saranno 5 sostituzioni possibili. Favorite le grandi

26 maggio 2020 21:32

Gazzetta, ok ai 5 cambi a partita, 6 in caso di supplementari: tre i momenti di cambio

28 aprile 2020 10:03

Ipotesi 5 cambi in una partita: la Fiorentina è tra quelle che utilizza meno i panchinari

16 aprile 2020 11:57

5 cambi? L'Ifab ci pensa. Serve richiesta di più campionati, solo la Premier non basta

15 aprile 2020 13:00

Gravina chiede all'Ifab di poter fare cinque cambi anche in serie A. Rivoluzione anche nel massimo campionato?

05 novembre 2019 19:21

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