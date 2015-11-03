Notizie Cambi Fiorentina

I 5 cambi potrebbero restare per sempre: l'Ifab vuole regalare più spettacolo ai tifosi
28 novembre 2020 11:39
Rivoluzione in serie A, alla ripresa ci saranno 5 sostituzioni possibili. Favorite le grandi
26 maggio 2020 21:32
Gazzetta, ok ai 5 cambi a partita, 6 in caso di supplementari: tre i momenti di cambio
28 aprile 2020 10:03
Ipotesi 5 cambi in una partita: la Fiorentina è tra quelle che utilizza meno i panchinari
16 aprile 2020 11:57
5 cambi? L'Ifab ci pensa. Serve richiesta di più campionati, solo la Premier non basta
15 aprile 2020 13:00
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