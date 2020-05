La Serie A è pronta ad una svolta nel regolamento. Col campionato che, con ogni probabilità, riprenderà tra il 13 e il 20 giugno, le 20 squadre del campionato saranno ‘costrette’ a giocare molto spesso ogni 3-4 giorni, con inevitabili ripercussioni sulla condizione fisica dei giocatori. Ecco dunque che sta per arrivare la modifica che tutti aspettavano e che riguarda il numero delle sostituzioni.

Sarà infatti introdotta a breve la regola per permetterà ad ogni allenatore, almeno per questa stagione, di effettuare cinque sostituzioni nel corso della stessa partita, in un limite di tre finestre temporali (come già accade in Serie C). Cambi che arriverebbero ad un massimo di sei in Coppa Italia, in caso di supplementari. Via libera già arrivato, manca soltanto l’ufficialità.

Questa norma, che non aveva visto i favori di gente come Liverani, tecnico del Lecce, favorisce di fatto le grandi squadre con panchine più lunghe