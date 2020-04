Ecco cosa riporta oggi in edicola La Gazzetta dello Sport, in questi attimi si pensa, così, a far cadere un vecchio totem del gioco, quello delle tre sostituzioni: nel caso in cui la palla torni a rotolare, potrebbe esserne consentite 5.

La Fifa e l’Ifab mettono particolare attenzione alla salute dei calciatori e stanno valutando quanto potrebbe essere sfiancante una ripresa “compressa”: tante partite in pochissimi giorni, magari sotto alla calura estiva. Insomma, meglio nuove regole di ingaggio per usare di più la vecchia cara panchina.

Le 5 sostituzioni sarebbero, però, sempre in tre slot per evitare che diventino un’arma tattica per spezzettare il gioco fino allo sfinimento. In ogni caso, sarebbe una modifica temporanea valida per il finale di stagione, al massimo anche nella prossima se l’emergenza condizionasse il 2020-21. Poi in futuro si potrà valutare se rendere strutturale la modifica in un calcio ormai libero dalle angosce del virus.

La Fiorentina per minutaggio dei panchinari è la quartultima con 1368.