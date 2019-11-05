Gravina chiede all'Ifab di poter fare cinque cambi anche in serie A. Rivoluzione anche nel massimo campionato?
(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha annunciato al consiglio federale di oggi di aver inviato all'Ifab (International Football Association Board), ente che stabilisce l...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 19:21
(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha annunciato al consiglio federale di oggi di aver inviato all'Ifab (International Football Association Board), ente che stabilisce le regole del calcio, la richiesta di poter applicare anche al campionato di serie A l'utilizzo delle cinque sostituzioni, in luogo di tre, come già avviene nei campionati di Serie C e Serie D.