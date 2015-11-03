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Notizie Ifab Fiorentina

L'IFAB vuole rivoluzionare il calcio: si discute sulla regola del fuorigioco e VAR per gialli e angoli

20 gennaio 2026 12:30

L'IFAB vuole allargare il protocollo VAR: c'è la proposta per usarlo anche sulle doppie ammonizioni

29 ottobre 2025 12:36

L'IFAB pronta ad una svolta sui rigori, vuole vietare i goal su tap-in dopo un rigore sbagliato

17 luglio 2025 12:17

L'Ifab sta cercando nuove regole per il fuorigioco, basta ai goal annullati per millimetri

12 maggio 2025 11:52

IFAB, nuova regola: portieri non possono trattenere la palla per più di 8 secondi. Pena? Calcio d'angolo

01 marzo 2025 15:26

La Serie A corre ai ripari: richiesta VAR per i corner e per 2° ammonizione. L'IFAB si riunirà l'1 marzo

11 febbraio 2025 18:36

Calcio, i fedelissimi non bastano, regole vecchie e gioco troppo lento allontanano i giovani

07 dicembre 2024 22:44

L'IFAB propone un nuovo cartellino nel calcio: sarà arancione per le espulsioni a tempo

07 febbraio 2024 16:12

La linea dell'IFAB: l'arbitro spiegherà la decisione finale del Var allo stadio. No al tempo effettivo

10 marzo 2023 18:00

Maxi recuperi ai Mondiali? Collina spiega: "Le persone vogliono vedere più calcio"

30 novembre 2022 23:44

Ufficiale, le sostituzioni saranno 5 anche per il prossimo campionato

15 luglio 2020 17:24

Nicchi (AIA): "Usare il Var? Non dovrebbero esserci problemi, vedremo se gli spazi sono idonei"

08 maggio 2020 20:50

Gazzetta, ok ai 5 cambi a partita, 6 in caso di supplementari: tre i momenti di cambio

28 aprile 2020 10:03

La proposta della FIFA che dovrà approvare l'IFAB: 5 sostituzioni per la ripresa del campionato

27 aprile 2020 18:31

5 cambi? L'Ifab ci pensa. Serve richiesta di più campionati, solo la Premier non basta

15 aprile 2020 13:00

Fuorigioco certezza con il Var? Non piu, hanno deciso che se di poco verrà convalidato. I dettagli

03 gennaio 2020 18:29

IFAB: addio alla volontarietà sul fallo di mano, anche gli allenatori potranno essere ammoniti. Le novità

23 novembre 2018 15:12

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