Notizie Ifab Fiorentina

L'IFAB vuole rivoluzionare il calcio: si discute sulla regola del fuorigioco e VAR per gialli e angoli
20 gennaio 2026 12:30
L'IFAB vuole allargare il protocollo VAR: c'è la proposta per usarlo anche sulle doppie ammonizioni
29 ottobre 2025 12:36
L'IFAB pronta ad una svolta sui rigori, vuole vietare i goal su tap-in dopo un rigore sbagliato
17 luglio 2025 12:17
L'Ifab sta cercando nuove regole per il fuorigioco, basta ai goal annullati per millimetri
12 maggio 2025 11:52
IFAB, nuova regola: portieri non possono trattenere la palla per più di 8 secondi. Pena? Calcio d'angolo
01 marzo 2025 15:26
La Serie A corre ai ripari: richiesta VAR per i corner e per 2° ammonizione. L'IFAB si riunirà l'1 marzo
11 febbraio 2025 18:36
Calcio, i fedelissimi non bastano, regole vecchie e gioco troppo lento allontanano i giovani
07 dicembre 2024 22:44
L'IFAB propone un nuovo cartellino nel calcio: sarà arancione per le espulsioni a tempo
07 febbraio 2024 16:12
La linea dell'IFAB: l'arbitro spiegherà la decisione finale del Var allo stadio. No al tempo effettivo
10 marzo 2023 18:00
Maxi recuperi ai Mondiali? Collina spiega: "Le persone vogliono vedere più calcio"
30 novembre 2022 23:44
Ufficiale, le sostituzioni saranno 5 anche per il prossimo campionato
15 luglio 2020 17:24
Nicchi (AIA): "Usare il Var? Non dovrebbero esserci problemi, vedremo se gli spazi sono idonei"
08 maggio 2020 20:50
Gazzetta, ok ai 5 cambi a partita, 6 in caso di supplementari: tre i momenti di cambio
28 aprile 2020 10:03
La proposta della FIFA che dovrà approvare l'IFAB: 5 sostituzioni per la ripresa del campionato
27 aprile 2020 18:31
5 cambi? L'Ifab ci pensa. Serve richiesta di più campionati, solo la Premier non basta
15 aprile 2020 13:00
Fuorigioco certezza con il Var? Non piu, hanno deciso che se di poco verrà convalidato. I dettagli
03 gennaio 2020 18:29
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