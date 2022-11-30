Maxi recuperi ai Mondiali? Collina spiega: "Le persone vogliono vedere più calcio"

Le parole di Collina sui lunghi recuperi introdotti al Mondiale in Qatar

Pierluigi Collina ha parlato dei recuperi molto lunghi che stanno facendo discutere molto al Mondiale in Qatar. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "Il tema delle partite che durano anche meno di 50 minuti di gioco effettivo è qualcosa che ci portiamo dietro da tempo. La gente vuole vedere più calcio e noi come FIFA e come IFAB abbiamo chiesto in questi anni di fare qualcosa per provare ad avere più tempo giocato durante le gare. Già durante i Mondiali in Russia abbiamo fatto qualcosa in questa direzione, chiedendo agli arbitri di calcolare più accuratamente il tempo di recupero da dare alla fine di ogni tempo. E questa raccomandazione è stata rinnovata prima di Qatar 2022 per offrire più tempo di gioco effettivo durante una partita".

LEGGI ANCHE, CABRAL: “SOGNO DI RIPORTARE LA FIORENTINA IN EUROPA. A FIRENZE STO BENISSIMO, ITALIANO MI AIUTA TANTO”

https://www.labaroviola.com/cabral-sogno-di-riportare-la-fiorentina-in-europa-a-firenze-sto-benissimo-italiano-mi-aiuta-tanto/194333/