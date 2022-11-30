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Cabral: "Sogno di riportare la Fiorentina in Europa. A Firenze sto benissimo, Italiano mi aiuta tanto"

Questa sera alle 19.30 andrà in onda l'intervista rilasciata da Arthur Cabral al TgR. Di seguito un'anteprima delle sue parole postate su Twitter da Sara Meini: "Penso a migliorare, so che posso farlo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2022 16:05
Cabral: "Sogno di riportare la Fiorentina in Europa. A Firenze sto benissimo, Italiano mi aiuta tanto" - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Questa sera alle 19.30 andrà in onda l'intervista rilasciata da Arthur Cabral al TgR. Di seguito un'anteprima delle sue parole postate su Twitter da Sara Meini: "Penso a migliorare, so che posso farlo e a onorare la maglia viola. Il sogno? Riportare la Fiorentina in Europa. A Firenze sto benissimo, i tifosi mi stimano". E su Italiano: "Mi aiuta tanto".

ITALIANO: “LA PAUSA CI HA FATTO BENE. CASTROVILLI STA BENE, LO VOGLIAMO A DISPOSIZIONE PER LA RIPRESA”

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