Cabral: "Sogno di riportare la Fiorentina in Europa. A Firenze sto benissimo, Italiano mi aiuta tanto"
Questa sera alle 19.30 andrà in onda l'intervista rilasciata da Arthur Cabral al TgR. Di seguito un'anteprima delle sue parole postate su Twitter da Sara Meini: "Penso a migliorare, so che posso farlo...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2022 16:05
Questa sera alle 19.30 andrà in onda l'intervista rilasciata da Arthur Cabral al TgR. Di seguito un'anteprima delle sue parole postate su Twitter da Sara Meini: "Penso a migliorare, so che posso farlo e a onorare la maglia viola. Il sogno? Riportare la Fiorentina in Europa. A Firenze sto benissimo, i tifosi mi stimano". E su Italiano: "Mi aiuta tanto".
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