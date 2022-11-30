Italiano: "La pausa ci ha fatto bene. Castrovilli sta bene, lo vogliamo a disposizione per la ripresa"

Mister Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina prima del test amichevole di domani contro l'Arezzo. Ecco le sue parole:SOSTA “Penso che la pausa abbia fatto bene a tutti. Un...

Mister Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina prima del test amichevole di domani contro l'Arezzo. Ecco le sue parole:

SOSTA “Penso che la pausa abbia fatto bene a tutti. Un po’ di riposo ci serviva, soprattutto a noi che abbiamo giocato tantissime gare da agosto ad oggi. I ragazzi li ho trovati molto bene. Sono tornati carichi e vogliosi di ricominciare. Hanno seguito il programma che gli abbiamo lasciato prima del rompete le righe e i risultati si sono visti: si sono allenati e sono arrivati già in condizione". Poi prosegue: "Ora ci aspetta una preparazione molto simile a quella estiva: lavoreremo sul fisico, sulla tattica e giocheremo qualche amichevole. Ci faremo trovare pronti già da subito e affronteremo ogni gara con il massimo della professionalità. Sarà la nostra occasione per cercare la prestazione e alzare la condizione, per arrivare pronti all’inizio del campionato".

CASTROVILLI "Avremo anche la possibilità di recuperare alcuni giocatori. Tra tutti Gaetano Castrovilli, che proveremo a inserire nel lavoro a pieno regime: prima con le partitelle in famiglia, poi con le amichevoli. Lui sta bene e vogliamo averlo a disposizione per la seconda parte del campionato".

VIOLA AL MONDIALE "Durante la sosta il mio pensiero è stato fisso sulla squadra, soprattutto sui ragazzi impegnati al mondiale. Chi è sceso in campo ha risposto bene, fornendo ottime prestazioni, con la personalità e il carattere che servono in palcoscenici così prestigiosi. Faccio i complimenti a tutti, in particolare ad Amrabat, che sta facendo vedere grandi cose con il suo Marocco. Sono sicuro che sarà un mondiale bello, combattuto e affascinante come sempre”.

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