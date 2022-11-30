TMW, la Fiorentina vuole Pereyra a parametro zero, possibile che venga preso già a gennaio

Pereyra, centrocampista argentino dell'Udinese classe 1991, ha il contratto in scadenza con i friulani a giugno del 2023

La Fiorentina si sta muovendo concretamente per Roberto Pereyra, centrocampista e capitano dell'Udinese legato al club friulano da un contratto in scadenza il prossimo giugno. L'idea della società gigliata è quella di provare a mettere sotto contratto il calciatore argentino alla fine dell'attuale stagione ma non è da escludere che già a gennaio - magari col pagamento di un indennizzo - Barone e Pradè proveranno ad anticipare il suo arrivo. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI BORJA VALERO

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