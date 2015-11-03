Notizie Collina Fiorentina

Collina: "Rendere più comprensibile la decisione dell'arbitro dopo l'intervento della Var"
06 febbraio 2023 17:07
Maxi recuperi ai Mondiali? Collina spiega: "Le persone vogliono vedere più calcio"
30 novembre 2022 23:44
Finalmente non ci saranno più partite di 45 minuti, Collina annuncia: "Maxi recuperi anche in serie A"
23 novembre 2022 11:55
Collina fa chiarezza: "Il fatto che l'arbitro abbia visto non impedisce alla VAR di intervenire"
24 settembre 2022 16:34
Collina: “Var a chiamata? No, non prendiamo in prestito regolamenti da altri sport...”
14 ottobre 2018 20:11
Archivio