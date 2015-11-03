Notizie Collina Fiorentina

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Collina: "Rendere più comprensibile la decisione dell'arbitro dopo l'intervento della Var"

06 febbraio 2023 17:07

Maxi recuperi ai Mondiali? Collina spiega: "Le persone vogliono vedere più calcio"

30 novembre 2022 23:44

Finalmente non ci saranno più partite di 45 minuti, Collina annuncia: "Maxi recuperi anche in serie A"

23 novembre 2022 11:55

Collina fa chiarezza: "Il fatto che l'arbitro abbia visto non impedisce alla VAR di intervenire"

24 settembre 2022 16:34

Collina: “Var a chiamata? No, non prendiamo in prestito regolamenti da altri sport...”

14 ottobre 2018 20:11

Collina: "La Var avrebbe confermato il rigore sul fallo di Benatia contro il Real. In Champions..."

28 maggio 2018 13:28

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