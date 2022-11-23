Finalmente non ci saranno più partite di 45 minuti, Collina annuncia: "Maxi recuperi anche in serie A"

Una buona notizia che rende un più giustizia a chi il calcio lo guarda ed a chi il gioca lo gioca, i minuti di recupero saranno più lunghi

Anche in Serie A, a partire dalla ripresa del 4 gennaio, potremmo vedere applicati lunghi tempi di recupero nelle partite, come sta accadendo al Mondiale. Una svolta che segnerebbe un gran cambiamento, anticipato da Collina già mesi fa: “L’obiettivo è far sì che le partite non durino più 42, 43, 44 minuti. Questo è inaccettabile”. L'ex arbitro ha quindi spiegato che questi recuperi larghi servono per compensare le lunghe perdite di tempo delle partite, come i gol, visto che le esultanze durano anche più di un minuto. Lo riporta TMW

LA FIORENTINA CERCA UN DIFENSORE CENTRALE

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